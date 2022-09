Sportoase ziet aantal bezoekers tijdens warme zomer stijgen

“Het vertrouwen van de mensen keert steeds meer en meer terug, net zoals de drang naar meer beleving dichtbij huis”, zegt algemeen directeur Michaël Schouwaerts van Groep Sportoase. “Op bepaalde momenten wisten we zelfs de cijfers van de drukst bezochte dagen van voor de epidemie te overtreffen. Door de warme temperaturen, gingen mensen op zoek naar verkoeling en dan biedt het zwembad de ideale oplossing. Zo zagen we ons aantal bezoekers in Sportoase Hallebad stijgen van 37.552 naar 44.311, een stijging van maar liefst 18%. Diezelfde tendens zien we ook terug in al onze andere vestigingen. Als groep kunnen we dan ook niet anders dan spreken van een succesvolle zomer.”