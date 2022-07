Sporten op dak met zicht op basiliek en geen sprake meer van ondergrondse parking: zo zien ontwerpers nieuwe sportsite De Bres

Het stadsbestuur van Halle en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een ontwerper aangeduid voor de herinrichting van de omgeving van De Bres. Het gaat om een team dat bestaat uit de bureaus BEL ARCHITECTEN, CRIT./Peter Swinnen, BE Greisch, Stream And River Consult en TIJD & VLIJT.

“Het gekozen ontwerp beantwoordt het best aan de toekomstvisie die de stad Halle en de VMM voor ogen hebben voor De Bres”, laat de stad weten. “Een plek waar sport, recreatie en groen samenkomen in een landschapspark met een meanderende Zenne.”

De nieuwe sporthal zal in het ontwerp van het team een gebouw zijn dat voldoet aan de eisen van nationale en internationale sportevenementen. “Het moet aan de Halse verenigingen een infrastructuur bieden om op hoog niveau mee te spelen”, klinkt het. “Het wordt een landmark in Halle, waar je vanop het dak buitensporten kan beoefenen met zicht op de basiliek.”

Naast een nieuwe sporthal is er ruimte voor een multifunctioneel gebouw. De structuur van de huidige sporthal wordt daarbij gerecycleerd. “In dit gebouw is er plaats om auto’s en fietsen te stallen én het kan aangewend worden om in andere behoeftes te voorzien, zoals bijvoorbeeld de organisatie van kleine evenementen of open ateliers”, laat het stadsbestuur weten. “Het architectenbureau kiest om verschillende redenen niet voor een ondergrondse parking. Een bovengronds parkeergebouw kan beter worden verlucht en er zijn geen grote graafwerken nodig. Bovendien kan de huidige sporthal in gebruik blijven tijdens de bouw van het nieuwe sportcentrum.”