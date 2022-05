Sport- en spelkar trekt er opnieuw op uit

Met een bakfiets vol sport- en spelmateriaal nodigen ze kinderen en jongeren uit om in de buitenlucht te spelen, te sporten en vooral veel plezier te maken. Bedoeling is ook om de drempel te verlagen naar het sportaanbod en de sportclubs in de stad. Het initiatief gaat uit van Buurtsport Halle, een samenwerkingsnetwerk tussen verschillende diensten van de stad Halle, Habbekrats en buurtwerk Halle. Alles wordt in goede banen geleid door een speelpleinanimator en een buurtsportmonitor. Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar zijn welkom, vooraf reserveren is niet nodig en deelnemen is gratis.