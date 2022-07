Sport- en spelkar levert extra speelplezier op in de speelstraten

De jeugddienst brengt ook deze zomer de speelpleinwerking naar de wijken in Halle. Twee speelpleinanimatoren rijden rond met een sport- en spelkar. Deze week kan je de monitoren spotten in de Borreweg tussen 14 uur en 17 uur. Kinderen kunnen zelf kiezen welke spelletjes ze spelen en meedoen is gratis. Volgende week parkeren de monitoren de sport- en spelkar in de Zavelstraat in Essenbeek.