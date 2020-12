Spookrijder onder invloed crasht op wagen met jong koppel: Dilbekenaar (22) vecht voor zijn leven

Halle Kinderen Infano maken meer dan honderd kerstkaart­jes voor rusthuisbe­wo­ners

22 december De kinderen van vzw Infano hebben de bewoners van woonzorgcentrum De Maretak een mooie verrassing bezorgd. Samen met de begeleiders maakten ze in Halle kerstkaartjes die deze week afgeleverd werden in het rusthuis. In totaal werden 108 kaartjes gemaakt. Met de actie wil Infano de mensen in De Maretak in deze moeilijke tijden een hart onder de riem steken. De organisatie is in verschillende regio’s actief en organiseert opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.