Spookrijder krijgt enkelband van raadkamer: “Parket kan nog hoger beroep aantekenen”

Voormalig schepen Filip Van Ginderdeu­ren nu ook in beroep veroor­deeld

Voormalig schepen Filip Van Ginderdeuren is nu ook door het Brusselse hof van beroep veroordeeld voor verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. De man misbruikte zijn functie van voorlopig bewindvoerder om geld te verduisteren van kwetsbare personen. Hij kreeg net als in eerste aanleg een celstraf van drie jaar, voor de helft met uitstel. Geen strafvermindering dus, ook al heeft het hof hem voor verschillende betichtingen vrijgesproken.