Spoedafdeling AZ Sint-Maria beleefde drukke nacht en dat kwam niet door feestgedruis

“Het aantal ‘oudejaarsgerelateerde’ opnames op spoed was beperkt”, maakt medisch diensthoofd Nick Vermeersch van de spoed in het Halse ziekenhuis de balans op. “Ik schat dat we tien tot vijftien mensen verzorgden die te veel gedronken of gegeten hadden of verwondingen opliepen na vechtpartijen. Er werden dit jaar geen slachtoffers van vuurwerkongevallen verzorgd. Al hoorden we zelf dat er ontzettend veel vuurwerkpijlen afgeschoten werden.”

Het aantal patiënten dat door te stevig te feesten op spoed belandde lag lager dan andere jaren maar toch hadden artsen en verpleegkundigen er meer dan de handen vol. “Al een hele maand december zien we gemiddeld 110 patiënten per dag met uitschieters tot 125 patiënten per dag. Dat zijn er normaal maar een honderdtal per dag. Op de laatste dag en nacht van 2022 werden 95 patiënten aangemeld. Veel mensen komen binnen met zware griepsymptomen en infecties aan de luchtwegen. RSV bij kinderen zorgt ook voor meer aanmeldingen. Het is een algemene tendens door de epidemie die woedt. Er is ook nog corona dat mensen ziek maakt. We hoorden van de huisartsen dat ook zij het heel druk hebben. Op spoed zien we vaak mensen met onderliggende aandoeningen waardoor die symptomen natuurlijk grotere risico’s inhouden. We hopen alvast dat de druk snel afneemt want dit vraagt extra inzet van onze mensen. Vandaar dat ik graag een oproep doe aan iedereen om zich te laten vaccineren. Niet alleen voor corona maar bijvoorbeeld ook voor de groep. Dat zorgt er mee voor dat de druk op de ziekenhuiszen verlicht wordt.”