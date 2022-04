Speelplein Joepie barst uit zijn voegen. Halle investeert 600.000 euro in extra ruimte voor kinderen. “Goed nieuws voor onze verenigingen”

HalleDe stad Halle investeert bijna 600.000 euro in de uitbreiding van speelplein Joepie. Daardoor kunnen er tijdens schoolvakanties meer kinderen ravotten maar ook de verenigingen profiteren want zij beschikken er binnenkort over extra ruimte.

Speelplein Joepie in de Brouwerijstraat ligt aan de rand van de Sint-Rochuswijk en barst vooral in de zomermaanden uit haar voegen. En dus wordt er al enkele jaren nagedacht over een uitbreiding. De gemeenteraad boog zich over een plan waarbij twee gebouwen van elk 200 vierkante meter gebouwd zullen worden. Vandaag kunnen er maximum 185 kinderen ravotten op speelplein Joepie maar wanneer de uitbreiding een feit is zullen dat er 230 kunnen zijn.

Noog blijft hoog

“We voorzien twee modulaire bijgebouwen aan beide kanten”, zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). “Zo creëren we extra plaatsen op speelplein Joepie en extra lokalen voor verenigingen. Want ook die nood blijft hoog. Momenteel maken er heel wat Halse verenigingen gebruik van de lokalen op Joepie. De Akabe-werking en de buurtwerking vinden er plaats en onder andere een seniorenvereniging en een fotoclub hebben er onderdak.”

De keuze voor de units is volgens de schepen goed doordacht. “Het zijn bewust kleinere gebouwen”, weet Poté. “De inspiratie haalden we bij chiro Mik Mak in Sterrebeek. Het is mooi, duurzaam, goedkoop en het kan snel gebouwd worden. Omdat we zo klein bouwen levert dat ook iets voor de buurt op. We krijgen van buren vaak te horen dat er geluidsoverlast is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de formatie start op het speelplein en de megafoon wordt bovengehaald. Door die units aan de zijkanten te plaatsen wordt een afgesloten ruimte gecreëerd waardoor de geluidsoverlast toch minder zal zijn.”

Omwonenden hebben vragen

Bij de opmaak van de plannen werd al rekening gehouden met heel wat feedback. “De plannen zijn uitgewerkt op basis van de bevindingen van onze mensen op het speelplein”, zegt Poté. “Maar we hebben ook de resultaten gebruikt van de enquêtes die we elk jaar na een speelpleinseizoen bij de buren hebben afgenomen. Begin april hebben we aan de omwonenden de plannen voorgesteld en zij hebben zelf natuurlijk vragen gesteld. De opmerkingen waren niet nieuw voor ons en we gaan proberen om voor alles een oplossing te vinden zodat de uitbreiding een feit kan worden zonder extra hinder te creëren voor de buren. Er worden speeltuigen verplaatst om alles mogelijk te maken maar er was nog voldoende ruimte op het terrein.”

De gemeenteraad keurde het project goed. Ook oppositiepartij N-VA stemde in. Gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA) vroeg wel om zeker nog eens terug te koppelen naar de bewoners voor er een vergunning wordt aangevraagd. “Zo krijgen zij zeker de kans om inspraak te hebben”, aldus Pletincx. “Ook voor het afwateringsplan moet zeker aandacht zijn aangezien er een grote oppervlakte verhard wordt.”

Schepen Poté kon alvast meegeven dat die terugkoppeling naar de buren zeker nog zal gebeuren voor de vergunning aangevraagd wordt. Het afwateringsplan zal ook extra aandacht krijgen.