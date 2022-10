Speelhoekjes, borstvoedingsruimtes en aangepaste toiletten in stadsgebouwen: Basiel wijst voortaan de weg naar kindvriendelijke plekjes in Halle

Van ‘t Vondel tot het Historisch Stadhuis over de bibliotheek naar Den Ast… Alle gebouwen van de stad zijn voortaan nog kindvriendelijker geworden. De voorbije maanden werd onder de loep genomen waar er nog mogelijkheden waren om kinderen en ouders wat gastvrijer te ontvangen. “Sinds 2018 heeft Halle het label Kindvriendelijke Stad”, zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot (CD&V). “Dat is een label dat we hoog in het vaandel dragen. Het kindvriendelijke willen we doortrekken op alle gebied en dus zeker ook in de eigen gebouwen. Zo hebben we al een hele tijd geleden een speelhoek ingericht in het nieuwe stadhuis waar kinderen zich amuseren terwijl mama en papa wachten. We hebben niet in elk gebouw de kans om zoiets in te richten maar toch hebben we met kleine ingrepen al een verschil gemaakt.”

Volledig scherm Een aangepast toilet in het stadhuis met opstapje en verkleinbril in Halle. © Bart Kerckhoven

In de praktijk kan je in haast alle gebouwen voortaan een speelbak vinden waar kinderen even zoet mee zijn. “Op acht locaties is er ook een borstvoedingsruimte voorzien”, zegt Amy Bousard van de jeugddienst. “Daar staat een comfortabele zetel maar ook een flesjeswarmer en een potjeswarmer. En mocht het potje te groot zijn voor de warmer dan zal het personeel in het gebouw met plezier dat gewoon even opwarmen in de microgolf. In het sanitair houden we ook rekening met de allerjongsten. Er is telkens een toilet voorzien met een verkleinbril en een opstapje. Het zijn details maar voor veel gezinnen op stap maakt dat een verschil.”

De ingrepen hebben de stad tot nu toe 15.000 euro gekost. Jaarlijks is er nog 1.000 euro voorzien voor het onderhoud van de kindvriendelijke locaties.

Volledig scherm De borstvoedingshoek in de bibliotheek. © Bart Kerckhoven

Natuurlijk moeten kinderen, mama’s en papa’s de weg vinden naar die plekjes. De Halse jeugdmascotte Basiel kwam daar goed bij van pas. “Die duidt nu op drie verschillende soorten pictogrammen aan waar kinderen kunnen spelen, borstvoeding kan gegeven worden of een kindvriendelijk toilet is”, zegt schepen van Jeugd Louis Van Dionant (CD&V). “Dat is niet taalgebonden en uniform. Zo kan bijvoorbeeld een buitenlandse toerist net zo goed de weg vinden naar onze initiatieven. En het leuke is dat je niet eens hoeft gebruik te maken van dienstverlening in het gebouw om de ruimtes te mogen gebruiken. Zo kunnen mama’s die een plek zoeken om borstvoeding te geven gewoon ‘t Vondel of de bibliotheek binnenstappen. Daar leidt Basiel zelfs in de lift de weg naar het hoekje.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.