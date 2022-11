Soepjuffers lokken 220 bezoekers naar ruil- en weggeefbeurs

Halle Liever chocomous­se in plaats van rijstpud­ding? In AZ Sint-Ma­ria stellen patiënten voortaan zelf hun menu samen

Geen zin in worst met rode kool maar wel in rijst met vis? Of liever toch cornflakes in plaats van sneetjes brood? Voortaan kunnen de patiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria zelf kiezen wat ze eten. “Eten is belangrijk in de beleving van wie hier opgenomen wordt”, vertelt diëtiste Sarina Pas die uitlegt waarom het ziekenhuis het roer omgooit. “We krijgen alleen maar positieve reacties.”

25 november