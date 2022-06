Skatepark opnieuw decor voor jeugdwedstrijd: jongeren doen mee in drie categorieën

Halle Hardleerse fietsdief blijft stations­plein teisteren

Een 25-jarige man die op heterdaad betrapt was bij de diefstal van een fietsbatterij riskeert 1 jaar cel. Enkele maanden eerder had hij ook al een fiets gestolen, en het is niet de eerste maal dat hij in aanraking komt met het gerecht. Bij zijn laatste wapenfeit was hij amper zes maanden vrij na een eerdere veroordeling en onlangs liep hij opnieuw een celstraf op.

13 juni