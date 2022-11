Sinte-Cecilia komt een beetje thuis: 156 jaar na hun voorgangers poseren leden nog eens voor Villa Servais

De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Halle vierde het jaarlijkse Sint-Ceciliafeest in een wel heel bijzonder kader: de gerestaureerde Villa Servais. De locatie is niet toevallig gekozen want de bouwheer van de Villa, de Halse cellist François Servais, heeft het orkest nog gedirigeerd en als solist opgetreden tijdens concerten. Hij was bovendien erevoorzitter van de vereniging. De Halse muziekverenigingen waren steeds welkom in Villa Servais. Zo bestaat er een foto uit 1866 van het koor Roland de Lattre op bezoek bij Servais. De Halse Harmonie deed die foto 156 jaar later nog eens over. Ook met de Halse schuttersgilde Sint-Sebastiaan had Servais een goede band. Het grote schilderij van de heilige Sebastiaan dat nu in de muziekzaal van de Villa prijkt, had Servais in 1842 geschonken aan de schuttersgilde. De Halse Harmonie heeft de ceremonie toen opgeluisterd. Op 26 november 2022 en 4 februari 2023 musiceert de Halse Harmonie samen met de Sint-Martinusfanfare in cc ’t Vondel. Meer info op www.khhalle.be.