Sint-Veroonmars na twee jaar eindelijk weer door Lembeekse straten: “In de stralende zon, dat is genieten”

Lembeek viert feest, want hun geliefde Sint-Veroonmars mocht na twee coronajaren eindelijk opnieuw plaatsvinden. De eeuwenoude traditie gaat jaarlijks door op Paasmaandag ter ere van patroonheilige Sint-Veroon. Vijf groepen begeleiden het zilveren reliekschrijn van Sint-Veroon tijdens een 18 km lange dagtocht. Vier soldatengroepen zijn uitgedost in fraaie militaire uniformen, geïnspireerd op de Belgische uniformen uit de Belle Epoque. De vijfde groep wordt gevormd door de Kasdragers van Sint-Veroon, zij torsen het zilveren reliekschrijn tijdens de dagtocht op hun schouders. Meer dan 350 Lembekenaren stappen zo mee in de mars. Elk jaar zakken er bovendien duizenden toeschouwers en bedevaarders af naar Lembeek om er mee te stappen in de processie.

De Sint-Veroonmars is de enige militaire mars in zijn soort in Vlaanderen. Ze vertoont gelijkenissen met de populaire marsen in Wallonië, een groot deel van het parcours gaat ook door op Waals grondgebied.

Volledig scherm Sint-Veroonmars na twee jaar eindelijk weer door Lembeekse straten © Amber Gys

Paasmaandag in Lembeek begon al rond 3 uur toen de eerste schoten gelost werden door de soldaten om hun kameraden te wekken. De eerste halte was het oud-gemeentehuis in Lembeek. Daar kregen paassoldaten een medaille voor hun staat van dienst. Dit keer spande ere-commandant Felix Gremmelprez de kroon met een medaille voor 75 jaar deelname. Felix ging in het jaar 1946 voor het eerst mee met de Koninklijke Soldatenclub Congo Lembeek, een vereniging die toen 14 jaar bestond. In totaal werden er maar liefst 116 medailles en eretekens uitgereikt aangezien de Sint-Veroonmars door de coronacrisis al twee edities moest uitstellen.

Schutters van de Congo

Onder een stalende zon werden nadien de honderden paassoldaten uitgewuifd door het stadsbestuur en marcheerden de vier groepen de Arthur Puesstraat uit. Elk vereniging heeft haar eigen muzikanten bij en zelfs van op de paarden wordt er in Lembeek muziek gespeeld. En of iedereen naar deze editie uitkeek, dat blijkt wanneer een van de wapendragers met een brede glimlach zijn geweer afschiet. “Eindelijk mogen we weer buiten komen in ons kostuum waar we zo fier op zijn als Lembeekenaar”, vertelt Johan Winderickx. “Die twee jaren waren hard en nu mogen we terug. Wij zijn de schutters van de Congo, de patroonheilige beschermt ons en wij beschermen het relikwie van Sint-Veroon als schutter. Onderweg vuren we ons wapen enkele keren af, en dat zijn serieuze knallen. Hier en daar wordt er wel eens een jenevertje gedronken, maar met een wapen kijken we er wel op dat er dat niet te veel doen.”

Intocht

Onderweg werd natuurlijk halt gehouden aan heel wat ‘kapellekes’ om wat te drinken of te eten. Op het Maasdal is ijssalon ’t Maesdal voor heel wat bedevaarders in de ochtend een vaste stopplaats. Daar wordt niet enkel jenever geschonken, maar trakteren Liliane Bosmans en haar familie op ijsjes. De hele dag nog marcheerden de paassoldaten langs de grenzen van Lembeek om dan opnieuw samen te komen met de kasdragers en de bedevaarders. Om 18 uur trok iedereen samen het dorp in tijdens de intocht. Onder de muzikale begeleiding wachten priesters, leden van de gemeenteraad en het schepencollege haar op. De soldatengroepen brengen nog een laatste groet aan hun patroonheilige. Na een kort gebed in de kerk wordt het schrijn terug op zijn plaats gezet.

Met onder andere een militaire mis en de uitbetaling van de soldij op het programma wordt er ook dinsdag nog verder gefeest in de Halse deelgemeente.