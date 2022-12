Sint brengt Lembeekse judoka’s nieuw clubshirt

Pepingen Blokspot in Pepingen biedt studeer­plek aan voor 15 studenten

De Pepingse studenten kunnen ook dit jaar opnieuw samen en in alle rust studeren dankzij een ingerichte blokspot de komende weken. Woonzorgcentrum Henri Vanderstokken langs de Palokenstraat wordt hiervoor ingericht als blokspot voor maximaal 15 studenten en dat vanaf 20 december tot en met 31 januari. Enkel studenten die op voorhand inschrijven en de gewenste blokdata doorgeven, kunnen er dagelijks terecht van 8 tot 20 uur. Geïnteresseerde studenten kunnen zich inschrijven via jeugd@pepingen.be. Via de Facebookpagina van blokspot Pepingen worden elke week enkele studeertips of updates meegegeven. De blokspot is enkel toegankelijk voor studenten die in Pepingen wonen.

