Silo valt op vrachtwagen in Buizingen: chauffeur vermist

Futsal Soap tussen Charleroi, voetbal­bond en Hal­le-Gooi­k omtrent Europees ticket krijgt nieuwe wending

4 juli Wat voorafging. Vorige maand besliste de voetbalbond om twee (of drie) testwedstrijden tussen Charleroi en Halle-Gooik te laten beslissen wie van beiden een ticket kreeg voor de Champions League. Beide ploegen leken akkoord te gaan met dit voorstel dat ook gedragen werd door de UEFA. Er werd zelfs geloot in verband met het thuisvoordeel. Nauwelijks enkele dagen later kwam er een kink in de kabel. Charleroi ging plots niet meer akkoord en dagvaardde de voetbalbond. Charleroi eiste het ticket eenzijdig op. In geval er toch testmatchen moesten komen, dienden die volgens de Carolo’s later afgewerkt te worden dan de voorziene speeldata eind juli.