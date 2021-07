Silo valt op vrachtwagen in Buizingen: chauffeur dood terug gevonden

De feiten speelden zich af achteraan op de terreinen van Nexans langs de Alsembergsesteenweg in de Halse deelgemeente Buizingen. Een chauffeur had er zijn vrachtwagen geparkeerd. Maar omstreeks 9.30 uur viel één van de silo’s in de buurt om. Het gevaarte kwam op de vrachtwagen terecht. Door de klap kantelde die ook om. De hulpdiensten werden meteen verwittigd en de brandweerzone Vlaams-Brabant West stuurde extra materieel ter plaatse omdat al snel duidelijk was dat de bestuurder vermist was. Maar een tijdje later werd de man dood terug gevonden. Het Arbeidsauditoriaat laat de omstandigheden van het ongeval ter plaatse onderzoeken. Bij Nexans, een wereldspeler op het gebied van kabelproductie, is voorlopig niemand telefonisch bereikbaar. Of de silo door de hevige rukwinden omviel is nog onduidelijk.