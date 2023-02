Senioren CD&V Halle hielden actie voor afschaffing seniorenticket en jongerentarief NMBS

Halle Halse carnavalis­ten verbroede­ren in Ninove

De Halse carnavalisten verbroederen maandag 13 februari opnieuw met de collega’s uit een ander carnavalsgekke stad. Dit keer trekken ze naar Ninove, waar Enkavee samen met Radio Victoria de handen in elkaar slaat voor een unieke carnavalsuitzending die live wordt gemaakt in café In Den Keizer. Onder andere Yves Segers zal te gast zijn en er treden door heen de avond zowel Ninoofse als Halse carnavalisten op. Er wordt een tachtigtal Hallenaren verwacht in Ninove. De show zal in Ninove te beluisteren zijn via Radio Ninove op 95FM of DAB+ of via de website van Enkaavee. In Halle kan dit via Radio Victoria op 105.2FM of DAB+ of via hun website.