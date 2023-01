Scouts van Sint-Rochus kunnen na 5 jaar éindelijk uitkijken naar nieuw onderkomen: “De gebouwen zijn al enkele jaren gewoon volledig op”

De huidige lokalen waar de scouts een keer per week hun onderkomen vinden, zijn lokalen die in 1993 gebouwd werden. Destijds een leegstaande school die nog 10 à 15 jaar konden meegaan en gebruikt worden. Maar intussen huisvest de scouts er al zowat 25 jaar in, ver over de gebruiksdatum dus. “Als we kijken naar veiligheid en slijtage is het gebouw compleet ondermaats”, aldus Balliauw. “De gebouwen zijn gewoon volledig op. Toch zeker om aan kwalitatieve jeugdontwikkeling te doen voor het steeds stijgende aantal leden. Momenteel hebben we er zelfs meer dan 250. De locatie van vandaag langs de Biezeweide is bovendien een residentiële wijk, en dat leidt vaak tot spanningen. Voor omwonenden brengt dit natuurlijk lawaaihinder met zich mee. De lokalen zijn ook op een weg gelegen dat heel smal is. Bij elke bijeenkomst komen er heel wat kinderen te voet of met de fiets. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar we zien ook dat veel ouders hun kinderen gewoon voor de deur willen afzetten of ophalen. Het zorgt nu alleszins voor enorm onveilige situaties waar wij structureel niets aan kunnen doen.”

Nieuwe locatie

Daar bovenop is er ook nog plaatsgebrek in de lokalen. De scouts had enige tijd geleden wel enkele opslagplaatsen ter beschikking, maar die kunnen intussen niet meer gebruikt worden. Hierdoor worden de lokalen zelf gebruikt als opslagplaats, ideaal is dat alles behalve. Daarom was er dus dringend een nieuwe accommodatie nodig voor de scouts van Sint-Rochus. Een nieuw gebouw én een nieuwe locatie. Er zal namelijk verhuist worden naar campus Kruisveld. De gebouwen zullen er komen tussen TC Sollenbeemd, BMX en de A8.

Gemengd gebruik

“We zijn er ons van bewust dat een gloednieuw gebouw niet enkel kan gebruikt worden voor een eenmalig gebruik per week door de scouts”, gaat Willem verder. “Dat is niet alleen niet van deze tijd, maar ook niet verantwoord. Daarom willen we dat het gebouw niet enkel door de scouts gebruikt kan worden. We willen dat de lokalen ook een uitvalsbasis kunnen zijn voor andere lokale verenigingen. Zo kunnen we met z’n allen samen de nieuwe gebouwen gebruiken. Een andere groep die de gebouwen zouden kunnen gebruiken, zijn verenigingen uit andere steden en gemeenten. Zo kunnen ook zij op hun manier Halle en omgeving ontdekken. Denk hierbij maar een weekendje of een bivak. De vraag is alvast enorm groot, ook nu in de huidige gebouwen.”

Zo zal ook jeugdbeweging Akabe Joepie een plekje krijgen in de lokalen. Bovendien wordt met Natuurpunt ook gewerkt aan een groene omgeving rond de nieuwe huisvesting. Maar het financieel plaatje is met een subsidie van 130.000 euro vanuit de provincie Vlaams-Brabant nog niet rond. Vandaag wordt nog steeds gezocht naar zo’n 700.000 euro. Dat proberen ze op te halen via giften, een crowdfunding en verschillende andere subsidies.

