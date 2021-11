School richt rouwplekje in na overlijden Aberto (6). Stad Halle plant postuum eerbetoon voor held die kinderen probeerde te redden uit ijskoude vijver

Mohamed (44), de man die zijn leven gaf door twee broertjes te willen redden: “Voor ons blijft hij voor altijd een held”

Wat een heldendaad moest worden, draaide donderdagnamiddag uit in een tragedie voor Mohamed Attmani (44) uit Halle. De man probeerde twee broertjes van de verdrinkingsdood te redden uit een vijver, maar bezweek zelf in het water door een koudeshock. “Momo had een gouden hart, dat het spijtig genoeg heeft begeven”, treurt zijn familie. Ze beraden zich intussen om een klacht neer te leggen.

30 oktober