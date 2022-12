S-Plus Bond vanHalle viert alvast kerst met 200 senioren

Meer dan 200 senioren vierden mee. Niet alleen het feestelijke driegangenmenu viel in de smaak, maar ook het optreden van het olijke duo Rudi en Guy bleek een schot in de roos. De kerstman kwam op bezoek en iedereen kreeg een geschenkje mee naar huis. De seniorenvereniging organiseert heel wat activiteiten. Zo is er ook het maandelijkse Gezellig Samenzijn met gratis diner. De leden kunnen ook genieten van de tweewekelijkse kaartnamiddagen, een Groot Seniorenfeest in CC ‘T Vondel, een Kerstfeest met cadeautjes, een Nieuwjaarsconcert in Oostende, swipe-café’s om met een tablet of smartphone te leren werken en lezingen over diverse onderwerpen. Wie wil lid worden kan contact opnemen met voorzitter Arno Pirolo via arno.pirolo@hotmail.com of via het nummer 0496/47.31.77.