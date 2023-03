S-Plus Bond ‘A. Van Acker’ stelt erebestuur aan met burgemeester Marc Snoeck als erevoorzitter.

“We stelden burgemeester Marc Snoeck aan als erevoorzitter, Martine Lemonnier en Monique Vanbellinghen kregen dan weer de titel van erebestuurslid”, vertelt Arno Pirolo, huidig voorzitter van de vereniging. “Marc werd voorzitter van onze vereniging in 1989. Onder zijn leiding groeide onze vereniging uit van een klein seniorenclubje met 28 leden naar de op dat moment één na grootste seniorenvereniging van Halle en omstreken. Maar liefst 281 leden telden we op het moment dat hij zijn vertrek aankondigde. Hij werd hierin jarenlang trouw bijgestaan door zijn echtgenote Martine Lemonnier, die ook 30 jaar mee in het bestuur zat. Ook Monique Vanbellinghen wilden we op gepaste wijze eren. Haar echtgenoot Louis Decuyper was namelijk 15 jaar lang voorzitter van onze vereniging. Zelf was ze in die periode dus zeer actief en heeft ze meegebouwd aan de toekomst van deze prachtige seniorenbond, waarop we allemaal zo trots zijn.”