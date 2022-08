RWDM vindt nieuw oefencomplex in ‘verlaten’ stadion Lamme Guiche: “Op de site zal binnenkort opnieuw gevoetbald worden”

Halle Extra schoolban­ken voor GO! basis­school Beukenbos

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 7,5 miljoen euro in extra plaatsen in de klas. Het geld gaat naar 8 projecten die samen meer dan 650 extra plaatsen opleveren, vooral in het secundair onderwijs en specifiek in regio’s waar de noden het grootst zijn.

15 augustus