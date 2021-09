Ruim 100 jaar oud babycenter Halle sluit definitief de deuren na zoveelste overstroming: “Ooit wil ik opnieuw beginnen maar nu ben ik gewoon op”

Al het nieuws over de wateroverlast in Halle kan je in ons dossier lezen.

Babycenter Halle was de voorbije decennia ook gekend als Babycenter Verdoodt. De babywinkel vierde in 2013 nog haar honderdste verjaardag. Het was Eugène Verdoodt die in 1913 kinderwagens, naaimachines en fietsen begon te verkopen in de Halse binnenstad. Van een ‘bazar’ evolueerde de winkel eind vorige eeuw naar het Babycenter zoals iedereen dat vandaag kent. Christine Verhulst laat nu weten dat ze de winkel in Halle stopzet. De grote reden is de reeks overstromingen die de winkel de voorbije jaren trof. Alleen al deze zomer moesten ze in het Babycenter vier keer schrobben. “Ik hou echt van Halle en alhoewel iedereen mij al een tijdje zei dat ik maar best wegging, ben ik de stad kansen blijven geven”, laat Christine weten. “Maar trop is teveel. Ook voor ons. We kunnen niet blijven opkuisen en steeds weer herbeginnen.”

Moeilijke beslissing

Verhulst dacht lang na voor ze de knoop doorhakte. “We hebben de moeilijke beslissing genomen om te vertrekken uit onze geliefde stad”, zegt ze. “Ik denk dat op dit punt veel mensen mij dit niet kwalijk gaan nemen. We huren intussen een opslagplaats met bureau net buiten Halle en hebben onze gloednieuwe winkel in Nijvel die volop draait.”

Volledig scherm Christine Verhulst in 2019 na een overstroming die voor 20.000 euro schade veroorzaakte © Mozkito

Er kwam de voorbije weken na de overstromingen heel wat kritiek op het stadsbestuur maar Verhulst wil niet met stenen gooien. “Ik verwijt niemand iets”, zegt ze. “Ik ben een tijdje lid van de Verenigde Handelaars Halle geweest en heb gezien dat er naar ons werd geluisterd en er in de mate van het mogelijke rekening werd gehouden met de handelaars. Ik voel me zeker niet in de steek gelaten door het stadsbestuur. Maar er is geen oplossing op korte termijn.”

Gebouw staat te koop

De zaakvoerster van Babycenter Halle haalt nog een andere redenen aan voor het vertrek. “De files, het betalend parkeren, de overstromingen, de infrastructuur van de winkel die op is”, somt ze op. “Vele factoren hebben hiertoe geleid. Daarbij komt ook nog eens de veranderde manier van bestellen. Veel gebeurt nu online. Als babywinkel moeten we altijd mee zijn met de nieuwe trends en dat proberen we ook te doen. Een stockageruimte gecombineerd met een mooie showroom is voor ons de toekomst.”

Volledig scherm De schade in de winkel van Babycenter Halle is groot na de recentste wolkbreuk © Mozkito

Een terugkeer naar Halle wordt ook niet uitgesloten. “Ooit wil ik zeker naar Halle terugkomen”, zegt ze. “Misschien in de vorm van een pop-up. Maar nu op dit moment zijn we op. Het gebouw staat te koop, maar we zijn ook op zoek naar een aannemer of een investeerder om samen met ons de winkel te renoveren en zes appartementen te bouwen.”

In afwachting zal de broer van Christine in de winkel in de Basiliekstraat zijn matrassenzaak verder zetten.

