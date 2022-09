‘Roofdier’ twee maal betrokken bij zinloos geweld: “Ik had mijn dagje niet”

Op 11 augustus van vorig jaar zat hij op een bankje aan het stationsplein in Halle. Zonder enige reden stapte hij naar een man die op een ander bankje aan het wachten was op zijn trein, greep hem bij de keel en gaf hem een vuistslag in het gezicht. Pas nadat een vrouw die alles had zien gebeuren om hulp riep konden drie omstaanders hem van het slachtoffer aftrekken. Drie dagen later was het al opnieuw prijs. In de luchthaven van Zaventem ging hij -opnieuw zonder enige aanleiding- een douanier die naar huis vertrok te lijf. “Ik had een slechte dag”, klonk het droog tegen de politie. “Iedereen kan al eens een slechte dag hebben maar dit heb ik nog niet veel gezien”, aldus substituut Mikhael Splingard. “Als een roofdier besloop hij zijn slachtoffers en zonder enige reden viel hij hen aan”. Voor elk incident vorderde het parket 9 maanden cel. De man kwam niet opdagen ter zitting en dreigt daarom bij verstek veroordeeld te worden. Uitspraak op 12 oktober.