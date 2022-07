Rolling Stones en Tina Turner krijgen tribute op Stroppenconcerten

Lembeek Gewond hert op perron station Lembeek krijgt binnenkort zijn vrijheid terug

Herten houden zich meestal op in bossen of aan de rand van een veld. Het exemplaar dat de voorbije week werd aangetroffen in Lembeek bleek verdwaald. Een toevallige voorbijganger trof het gewonde dier aan op het perron van het station van Lembeek. De man verwittigde de politie en het dier kon uiteindelijk gevangen worden. De politiezone Zennevallei deelde een paar foto’s van de interventie en laat weten dat het hert overgebracht werd naar een dierenopvangcentrum voor verzorging. Goed nieuws voor het hert: de politie kreeg te horen dat het dier, wanneer het volledig hersteld is, opnieuw de vrije natuur in kan.

9:49