Roekeloze bestuurder botst met auto van 200.000 euro tegen vrachtwagen: drie gewonden waarvan één ernstig

Volgens verschillende getuigen haalde de chauffeur, die uit de richting van Tubeke kwam, verschillende auto’s in om vervolgens aan hoge snelheid tegen een vrachtwagen te botsen. Die vrachtwagen kwam van een bedrijfsterrein en werd door de klap negentig graden gedraaid. De Mercedes G63 AMG, een terreinwagen die nieuw snel meer dan 200.000 euro kost en bijna 600 pk onder de motorkap heeft, werd weggeslingerd tot op het bedrijfsterrein. Drie inzittenden raakten gewond. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een verkeersdeskundige en het labo ter plaatse voor verder onderzoek. Rond 13 uur was het onderzoek ter plaatse nog altijd lopende.