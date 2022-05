Ritje naar apotheek voor ziek dochtertje komt vader duur te staan

G. repte zich op 30 januari 2021 naar de apotheek omdat zij dochtertje ziek was. Op de Edingensesteenweg wilde hij de rotonde oprijden ter hoogte van Colruyt maar daar kwam hij in botsing met een vrachtwagen van het distributiebedrijf. Volgens de letter van de wet was de trucker in fout maar ook G. moest zich verantwoorden omdat hij zonder examens af te leggen rond reed. Die had hij eerder in 2019 opgelegd gekregen in de rechtbank in Brussel. “Ik kreeg geen afspraak om die examens af te leggen”, verklaarde de man in de rechtbank. En die camioneur sneed me gewoon de pas af op de rotonde. Het is niet mijn schuld dat ik hier vandaag sta.”