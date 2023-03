RESTOTIP. ELF PokeStore in Halle: “Unieke en smaakvolle ervaring aanbieden met poké bowls”

Nieuwe, overdekte petanque­hal geopend aan Sportcen­trum Koornmolen

Petanque is een populaire sport in Gooik en deelgemeenten. Er zijn een drietal clubs met meer dan 250 actieve leden. Zij kunnen hun favoriete sport voortaan beschut beoefenen in een nieuwe, overdekte petanquehal naast het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen.