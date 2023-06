Reproductie ‘De geschiedenis van Lembeek’ wordt verwijderd.

MIJN DORP. Het Sint-Genesius-Ro­de van muzikant en artiesten­ma­na­ger Manu Huyle­broeck: “Clouseau en Mathias Vergels maakten mij in Rode tot wat ik nu ben”

Manu Huylebroeck (28) klom de afgelopen jaren omhoog op de Vlaamse showbizzladder en houdt zich momenteel vooral bezig met het management van onder andere Mathias Vergels, Wim Opbrouck en Isabelle A. Dat doet hij onder meer bij het management- en artiestenbureau Compagnie Maandacht. Daarnaast stond hij ook op het podium met bijvoorbeeld Rick de Leeuw en speelt hij een rol bij De Kreuners. En dat alles begon in Sint-Genesius-Rode, een faciliteitengemeente die telkens in de top tien van rijkste gemeenten van België opduikt. “De taalstrijd in onze gemeente vind ik zo enorm onnodig en heb ik slechte herinneringen aan”, klinkt het.