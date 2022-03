Relatief rustige tweede feestnacht voor hulpdiensten: 50-tal mensen had verzorging nodig, acht personen opgepakt

Halle NOG 4 DAGEN... Cafés bereiden zich voor op eerste grote carnaval met herbruikba­re bekers: “We moeten ons volledig anders organise­ren”

Nog 4 dagen aftellen naar Carnaval Halle en de café-uitbaters zitten vol goesting af te wachten. Maandag kregen alle 29 zaken op de Grote Markt, Maandagmarkt, Beestenmarkt en alle andere feestplekken in het centrum nog een uitgebreide briefing. Want het is en blijft een primeur in Vlaanderen: herbruikbare bekers op een carnaval. Het lijkt simpel, maar achter de schermen schuilt een hele logistieke rompslomp. Zijn de café-uitbaters klaar voor deze omschakeling?

22 maart