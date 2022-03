Regionaal Landschap gaat op zoek naar nieuwe landschapsdichter: “Een missie en ontdekkingsreis in eigen streek”

Pajottenland/ZennevalleiTwee jaar lang was Maxime Savoldi uit Halle de allereerste landschapsdichter van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Maar nu is het voor hem tijd om nieuwe prioriteiten te stellen gezien hij zijn tweejarige taak met glans heeft volbracht. Daarom wordt er gezocht naar een nieuwe landschapsdichter die de pracht en kracht van ons Pajotse landschap kan omzetten in poëtische woorden. “We willen landschap, de burgers en poëzie dichter bij elkaar brengen”, klinkt het.

Zo’n twee jaar geleden stelde Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei een nieuw initiatief voor door de coronacrisis: een landschapsdichter die telkens twee jaar op zich zou nemen. Deze persoon staat in om mensen drempelverlagend kennis te laten maken met poëzie en om hen op een bijzondere manier te laten kijken naar ons landschap. Sinds 2020 was Maxime Savoldi uit Halle onze landschapsdichter die om de paar maanden nieuwe gedichten voorstelde. “De natuur beperkt zich niet slechts tot de naïeve schoonheid van de beek, het bos en de bij op de bloem”, vertelt hij. “Landschappen worden getekend door culturele elementen die evenzeer deel uitmaken van de natuur in de ruime zin van het woord. Hier was ik me steeds heel erg bewust van. Als landschapsdichter zag ik het dan ook als mijn taak om deze variatie te vertalen in woorden die tot de verbeelding spreken.”

Ervaringsdeskundigen

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei wil de woordkunst in en over ons landschap ten volle benutten en gaat daarom op zoek naar een nieuwe landschapsdichter. “Met een lokaal verankerde dichter willen we het landschap, de burgers en poëzie dichter bij elkaar brengen”, vertelt Alwin Loeckx, directeur van Regionaal Landschap. “We hebben afgelopen twee jaar namelijk gemerkt dat een landschapsdichter mensen kan raken met ons prachtige landschap.”

Volledig scherm De nieuwe landschapsdichter zal moeten schrijven over ons uitgebreide Pajotse landschap. © Toerisme Vlaams-Brabant

Er wordt verwacht dat de toekomstige landschapsdichter het landschap in onze regio op een poëtische manier in de kijker zet. Deze persoon wordt aangesteld voor een periode van twee jaar (1 juli 2022 - 30 juni 2024) en levert zes gedichten per jaar. Dus: ben je minstens 18 jaar en heb je een band met het Pajottenland of de Zennevallei? Dan kan je je kans wagen door jezelf kandidaat te stellen tot 15 mei. Hiervoor lever je maximaal twee gedichten aan met een woordje uitleg aan de hand van drie vragen. Wat is de inspiratieplaats van het ingestuurde gedicht en wat betekent die plaats voor jou? Wat is jouw band met de regio? Waarom zou jij landschapsdichter van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei moeten worden?

Voor de jury wordt beroep gedaan op ervaringsdeskundigen zoals de huidige landschapsdichter Maxime Savoldi. Hij wordt bijgestaan door Marleen De Smet, voormalig dorpsdichter van Galmaarden, die twee jaar geleden ook van de partij was. Alwin Loeckx, directeur van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei vervolledigt de jury.

De volledige uitleg over het project en de kandidaatstelling vind je op www.pajot-zenne.be.