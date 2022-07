Rechter plooit niet: effectieve celstraf voor auto-inbreker

De lokale politie van de Zennevallei (Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw) werd in de nacht van 4 op 5 januari opgeroepen door een bewoner van de stationsbuurt in Halle omdat die twee mannen betrapt had die hadden ingebroken in een wagen. In de omgeving stootte de politie op een hele reeks wagens waarvan een ruit was ingeslagen en waaruit spullen ontvreemd waren. De politie doorzocht de buurt en kon kort na elkaar twee verdachten oppakken. Beiden bleken minderjarig en een noodhamer bij te hebben, alsook een deel van de gestolen spullen. Na die arrestaties kwamen er echter nog oproepen binnen voor auto-inbraken en een poging fietsdiefstal. Uiteindelijk werd een derde verdachte opgepakt, een jonge twintiger, die bloed aan de handen had en ook een aantal gestolen spullen bij had. De jongeman betwistte eerst dat hij iets te maken had met de auto-inbraken maar gaf voor de rechtbank zijn aandeel dan toch toe. Zijn advocaat pleitte voor een gevangenisstraf met uitstel: “Hij zit al bijna zes maanden in voorlopige hechtenis. Als signaal kan dat tellen. Een gevangenisstraf met uitstel zou, gelet op zijn jonge leeftijd, voldoende moeten zijn.” De rechtbank volgde die argumenten niet en sprak een effectieve gevangenisstraf van 28 maanden uit.