Rechter gelooft verhaal muilezel niet: werkstraf van 80 uur

Mariapro­ces­sie dreigt te verdwijnen: organisa­tie zoekt voortrek­ker om voortbe­staan te garanderen

Sinds 1866 gaat in Halle de Mariaprocessie uit, en dat trekt steeds duizenden toeschouwers. Het is een gebeuren dat nauw verbonden is met de trots van de Hallenaren: de basiliek met haar Zwarte Madonna. Keer op keer zijn er heel wat vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken om dit moment van verbondenheid en eendracht, met de steun van Stad Halle, te realiseren.