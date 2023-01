Raymond Decoster krijgt Persprijs Ivo Blijkers

Halle Tes Allemoe Da Ni organi­seert eerste quiz

Vriendenkring Tes Allemoe Da Ni organiseert voor het eerst een quiz. Het gaat om een algemene kennisquiz die plaats vindt in jeugdcentrum Stroppen. De groep gaat mee in het Halse carnaval maar doet dat dit jaar voor het eerst als vriendenkring. De quiz moet geld in het laatje brengen om de werking te bekostigen. De eerste Tes Allemoe Da Ni Quiz gaat door op zaterdag 11 februari in het jeugdcentrum Stroppen aan de Guido Gezellestraat 38 in Halle en start om 20 uur stipt. De deuren openen om 19 uur. Deelnemers kunnen zich inschrijven via tesallemoedani@hotmail.com of via het online formulier. Het inschrijvingsgeld van 20 euro per ploeg kan ter plaatse betaald worden. De ploegen tellen maximum vijf deelnemers.

25 januari