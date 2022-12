Provinciale steun voor eindejaarsactie ‘Winkel in Halle!’

Halle Nieuwe campagne moet meer Hallenaren op de fiets krijgen

De stad Halle lanceert een nieuwe campagne die meer Hallenaren op de fiets moet krijgen. “Doe er zelf fiets aan’ legt de nadruk op de voordelen die fietsers hebben. En daarbij wordt vooral gekeken naar de vloekende automobilisten die dagelijks in de file staan. Om de boodschap kracht bij te zetten, wordt in de campagne namelijk gevloekt in het Hals dialect. Daarbij wordt de nieuwe fietsinfrastructuur zoals fietsenstallingen, de nieuwe fietssnelweg en de uitbreiding van de fietszone in de kijker gezet. Op deze link kan iedereen de voorzieningen voor fietsers in Halle ontdekken.

