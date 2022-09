Promenadeconcerten vinden al voor zeventiende keer plaats in Halle

Huizingen Ooit was ze er redster en animatrice, vandaag strijdt Mennem Dibe (33) voor behoud van zwembad Huizingen: “Volgens mij is dit eerder een politieke beslissing. Een besparing”

Uitgerekend tijdens één van de heetste zomers ooit vinden we geen verkoeling meer in het openluchtzwembad in Huizingen. Mennem Dibe (33), ooit aan de slag als animatrice en redster aan de rand van het bad, lanceert een petitie om een definitieve sluiting te voorkomen. “Het openluchtzwembad is veel meer dan zomaar een zwembad”, zegt ze.

29 augustus