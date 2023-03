Prins Belleman en prinses Bellevraa verbranden Heerschappij en nemen afscheid als Prinsenpaar

Na een tocht door het stadscentrum onder begeleiding van de gillesgroepen van Halle arriveerden Prins Belleman en prinses Bellevraa met hun kiekenkot op het Oudstrijdersplein. Ze droegen de pop, een evenbeeld van Princ Nico, rond die later ook in brand werd gestoken. Nadat de vlammen de pop helemaal verteerd hadden kreeg het prinsenpaar het tenue van hun respectievelijke ordes aangemeten. Voor Katleen is dat de Orde der Prinsessen, voor Nico de Orde van Tastendeuvel. “Het doet deugd om jullie carnavalisten hier te zien staan”, sprak Nico. “Drie jaar geleden werd beslist om carnaval af te gelasten, uit liefde voor onze carnaval. Met diezelfde liefde zijn wij en het hofnarrenpaar jullie blijven steunen tijdens de moeilijke periode. Maar uiteindelijk mochten we ‘voesj doon’, wij met jullie steun en jullie met onze steun. Samen met een hart voor carnaval. En we hebben het neig goed gehad, overal waren jullie talrijk aanwezig. Dat deed deugd.” Na het officiële gedeelte op het Oudstrijdersplein werd er nog een nachtje doorgefeest in De Bres.