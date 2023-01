Prijzen voor huizen en appartementen blijven stijgen in Halle

Beersel Wandelvoet­bal­ploeg op zoek naar extra leden

Het wandelvoetbal is in Beersel niet meer weg te denken dankzij Wandelvoetbal VBD(Verbroedering Beersel Drogenbos). De vereniging bestaat intussen 8 jaar en is op zoek naar nieuwe leden. Spelers en speelsters, ouder dan 55 jaar, uit de streek gaan er wekelijks sporten. De trainingen vinden plaats maandagnamiddag om 14.30 uur in het sportcomplex in Lot aan de Dworpsestraat. Er worden twee periodes getraind en gespeeld: van half januari tot half juni en van half september tot de kerstvakantie. In oktober, november, december, januari, februari en maart wordt er gewandelvoetbald in de zaal, de andere maanden op een synthetisch veld.Tijdens de vakantie gaan de leden ook wandelen, petanquen of Kubben. Meer info bij Jean-Pierre Vandenbohede op 0472/617.458 jpvdworp@hotmail.com.

