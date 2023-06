Politierechter verbouwereerd: “Op uw 21 al een drankprobleem?”

Derde Zenneter­ras bij speelbos zorgt voor unieke belevings­plek in Halle

De Zenne is onlosmakelijk verbonden met Halle. Maar ze wordt bijna overal verscholen achter een hek of haag. Met de bouw van de Zenneterrassen maakt de Vlaamse Milieumaatschappij - samen met de stad Halle en het strategisch project Zennevallei - van de Zenne een waterloop die zich niet langer verstopt in de stad. Aan de oude Molensite in Eizingen vind je voortaan naast een prachtig Zenneterras ook een avontuurlijk speelbos.