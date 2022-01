Politierechter aanhoort gekste uitvluchten tijdens coronazitting: “Ik werd plots wakker op dat lockdownfeestje”

Halle “We dreigen mensen te verliezen. Niet aan het virus maar omdat ze opgebrand zijn” Directeur waarschuwt voor gevolgen van ‘zinloze’ quarantai­ne­re­gels in het onderwijs

“De quarantaineregels in het onderwijs hebben geen enkel nut meer.” Dat stelt algemeen directeur Lander Van Medegael van scholengroep Korha vast. Zevenhonderd leerlingen van het Heilig Hart&College, de grootste secundaire school van de groep, volgen thuis les omdat te veel leerkrachten ziek zijn of in quarantaine zitten. “Het is dweilen met de kraan open”, zucht algemeen directeur Lander Van Medegael van scholengroep Korha. “Les geven op school heeft geen zin meer.”

20 januari