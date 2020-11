Politieman derde keer dronken betrapt: hoofdinspecteur krijgt alcoholslot opgelegd

Op 2 oktober werd S.B., die aan de slag is in een politiezone uit de ruime regio, maar op het moment van de feiten niet in dienst was, door zijn collega’s tegengehouden in Halle. Hij kwam in het vizier toen hij zigzaggend over de weg reed. De man blies positief en bleek 1,51 promille alcohol in het bloed te hebben. Het was al de derde keer dat hij dronken betrapt werd en dus was rechter Van Laethem woensdag niet mals voor de politieman. “We minimaliseren dit zeker niet”, vertelde de advocate van de man. “Maar hij heeft zich wel correct naar de politiemensen opgesteld. We vragen om rekening te houden met het feit dat hij een groot gezin heeft en dat hij dus vaak de kinderen moet brengen en oppikken op activiteiten. Hij kreeg van zijn overste ook al een blaam om wat er gebeurd was. Dat heeft natuurlijk een invloed op zijn carrière.”