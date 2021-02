Politiekorps Zennevallei in quarantaine na uitbraak coronavirus: “We blijven mensen in nood helpen”

Pajottenland en Zennevallei Ontbijt op bed, een romanti­sche overnach­ting of toch liever uitwaaien tijdens een wandeling? Met deze tips uit het Pajotten­land scoor je gegaran­deerd op Valentijns­dag

5 februari Valentijn vieren zal dit jaar in ons eigen kot moeten. Gelukkig is er een groot online aanbod om je geliefde toch te verwennen en thuis je liefde te verklaren aan die ene speciale persoon. Wij gingen in het Pajottenland op zoek naar leuke ideeën om Cupido veilig en coronaproof in je bubbel binnen te laten. Zin in een ontbijt op bed, een diner aan huis of zoek je iets origineler? Inspiratie om te scoren vind je alvast hier.