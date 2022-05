Politie valt binnen op illegale kerstfeestjes, barbecues en trouwerijen maar 9 op 10 (!) coronazondaars sturen nadien kat naar rechtbank: “Het zal hen wellicht weinig kunnen schelen?”

Halle/Dilbeek/Gooik/Wezembeek-Oppem/Liedekerke Coronazon­daars hebben uitvluch­ten klaar in de politie­recht­bank: “U wist van de regels niets af… Waarom verstopte u zich dan in de kleerkast?”

In volle lockdown de hond uitlaten om 1 uur ’s nachts, samen op een appartementje cocaïne gebruiken of gewoon eens stoom aflaten op een illegaal feestje in een villawijk. Tientallen corona-overtreders mochten het uitleggen aan politierechter Johan Van Laethem omdat ze in volle coronacrisis de regels aan hun laars lapten. Bijna iedereen had een excuus klaar maar niemand kon de rechter echt overtuigen van hun goede wil.

