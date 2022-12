Politie haalt veroordeelde dealer op om straf uit te zitten...en wordt opnieuw betrapt op drugsfeiten

Gooik Na 85 jaar is AD Delhaize Gooik groter dan ooit tevoren dankzij giganti­sche ma­ke-over: “We hebben alle registers opengetrok­ken”

Het is je ongetwijfeld al opgevallen: aan de rotonde de Drie Hamertjes in Gooik werd zowaar een complete renovatie uitgevoerd aan de Delhaize. Sinds 3 augustus konden klanten enkel nog terecht in de tijdelijke tentopstelling, met een kleinschaliger aanbod aan producten. Maar dat is nu verleden tijd, want de winkel werd helemaal omgetoverd en is groter dan ooit te voren, in alle facetten van het woord. “Alles kan nu op een efficiënte en comfortabele manier”, zegt Julien Schelck, de zelfstandige uitbater, die de fakkel doorgeeft aan zoon.

2 december