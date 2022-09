Personeel neemt vaker de trap, douchen moet graadje lager en koelkasten gaan uit het stopcontact: zo gaat Halle in spaarstand tijdens energiecrisis

Drogenbos Claescon­cer­ten en rommel­markt in Lembeek

Op zaterdag 17 september vinden in Lembeek opnieuw de Claesconcerten plaats. Van 13 uur tot 19 uur kan iedereen er kuieren op de rommelmarkt in de Fonteinstraat en de Stationsstraat, tot aan de Stokerijstraat. Wie een standje wil hoeft niet vooraf in te schrijven en kan opstellen tussen 12 uur en 13 uur. Je betaalt 1 euro per lopende meter. Vanaf 15 uur zorgen lokale verenigingen dan voor de muzikale noot. Vox Veroni, Brassband Lembeek, Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen en Brass Friends Lembeek treden in die volgorde op het Claesplein op. De Claesconcerten zijn gratis.

11:04