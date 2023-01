Pensenkermis Don Bosco kan na twee jaar coronapauze opnieuw doorgaan

Nieuw dit jaar is dat iedereen zowel op vrijdag, zaterdag als zondag kan komen eten. Traditioneel was er pensenkermis op zaterdagavond en op zondag kon je kiezen voor ’s middags of ‘s avonds. “Uit vorige edities is gebleken dat we altijd heel veel volk mogen ontvangen op zaterdagavond, maar veel minder op zondagavond”, klinkt het bij Don Bosco Halle. “Zondagavond is voor de meeste mensen een moeilijk moment omdat de volgende dag een school- of werkdag is. Daarom namen we de beslissing om voor deze editie de zondagavond te schrappen maar wel bijkomend op vrijdagavond te openen. Dit lijkt ons gemakkelijk voor gezinnen met een drukke werkweek, zo moeten ze vrijdagavond niet koken.”