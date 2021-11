Pastoor (72) oog in oog met gemaskerde mannen die cannabisplantage overvallen: “De kweker verschool zich in mijn tuin”

Halle“Dertig jaar leef ik hier zonder angst, maar die heb ik nu wel te pakken.” Pastoor Raymond Decoster (72) is deze week ongewild in een thriller terechtgekomen. Een cannabiskweker bracht de nacht in zijn tuin door, op de vlucht voor twee gemaskerde mannen. Het werd het begin van een nachtmerrie. Midden in de kille nacht en blootvoets stond hij plots oog in oog met de inbrekers. De volgende nacht was hij getuige hoe het verzegelde cannabispand naast hem weer ongewenst bezoek kreeg. “Ik heb deze week veel stommiteiten begaan”, geeft de priester toe.