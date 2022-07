Parkeren op Vlaamse Feestdag gratis in Halle, toch betaalden heel wat automobilisten: “Parkeerbedrijf moet alles terugstorten tot laatste eurocent”

HalleWie maandag in Halle zijn wagen parkeerde, kon dat gratis omdat het de Vlaamse Feestdag was. Maar toch betaalden verschillende mensen. “De Halse parkeerautomaten maakten er geen melding van en slikten gretig geld”, aldus oppositieraadslid Benjamin Swalens (N-VA).

Het parkeerreglement is nochtans duidelijk: om te parkeren in één van de zones hoef je op zon- en feestdagen niet te betalen. De Vlaamse Feestdag is dan wel geen officiële feestdag, in het reglement staat dat ook dan er geen vergoeding verschuldigd is. Zo staat het ook te lezen op de automaten. Maar wie dus niet goed oplette, betaalde toch het parkeertarief.

Volledig scherm Ook op de Vlaamse Feestdag hoef je in Halle niet te betalen. Dat staat zo op de automaten. © Bart Kerckhoven

Gelden terugstorten

“Er is geen wettelijke basis om op 11 juli parkeergelden te innen. Het parkeerbedrijf moet deze gelden dan ook allemaal terugstorten tot de allerlaatste eurocent”, zegt Swalens. “Het is al langer geweten dat de klantvriendelijkheid bij het parkeerbedrijf te wensen over laat. Er zijn veel klachten over de slechte website, afhandelen van bewonerskaarten, de omslachtige procedures bij onterechte retributies en de soms botte e-mails door de medewerkers. Hoog tijd dat het stadsbestuur met het parkeerbedrijf rond de tafel gaat zitten om een charter ‘klantvriendelijkheid’ op te stellen.”

Volledig scherm Gemeenteraadslid Benjamin Swalens (N-VA) in Halle. © rv

Burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) is op de hoogte van het probleem. “Benjamin Swalens heeft gelijk”, zegt Snoeck. “Er kon inderdaad gisteren betaald worden terwijl dat volgens het reglement niet moest. Ik heb momenteel nog niet de kans gehad om het parkeerbedrijf te contacteren, maar dat gaat zeker gebeuren. Ik heb tot nu toe geen weet van boetes die op maandag uitgeschreven zouden zijn en hopelijk is dat niet gebeurd. Of het parkeerbedrijf al dat geld zomaar kan terugstorten lijkt me weinig waarschijnlijk. Allicht zullen mensen dat zelf moeten melden bij OPC. Daar heb ik nu geen zicht op.

Nieuwe overeenkomst

OPC heeft nog maar pas een nieuwe overeenkomst met de stad Halle gesloten om het komende half jaar in de betalende zone, de blauwe zone en de Shop &Go-plaatsen te controleren. “We doen er opnieuw 1,5 jaar bij en houden nog steeds een duidelijk doel voor ogen: “Werken aan het parkeercomfort van de automobilist, wat mede van Halle de fijne en aangename stad maakt die het vandaag is”, staat te lezen op de site.

Wat er juist fout gelopen is en of het parkeerbedrijf een oplossing heeft is nog niet duidelijk. Voorlopig kregen we nog geen reactie van OPC.

