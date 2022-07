Parkeerbedrijf schept duidelijkheid: “Wie ticket nam op Vlaamse Feestdag in Halle kan geld terug vragen”

De Maatschap Parkeren Halle zorgt voor het naleven van de parkeerzones in Halle en is onderdeel van het bedrijf OPC. Daar scheppen ze nu duidelijkheid over het probleem nadat gemeenteraadslid Benjamin Swalens (N-VA) het parkeerbedrijf opriep om alle parkeergelden die dag terug te betalen. “Maatschap Parkeren Halle heeft contact opgenomen met de producent die instaat voor de configuratie van de parkeerautomaten”, legt operationeel directeur Alain De Backer van OPC uit. “Bij opstart van de concessie werden alle gratis dagen aan hen doorgegeven en bevestigd. Zij bevestigden ons dat alle wettelijke feestdagen als gratis parkeerdagen werden opgenomen in het systeem. De Vlaamse Feestdag werd echter niet opgenomen in het systeem, hoewel het duidelijk op iedere automaat vermeld staat dat er op 11 juli niet moet betaald worden.”