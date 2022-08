Overrompeling bij opening keuringsstation Halle maar wie ‘s middags kwam hoefde amper aan te schuiven

Op de Zinkstraat ontstond na opening een lange file en daardoor geraakten ook vrachtwagens van onder andere Colruyt nog met moeite in het distributiecentrum. De politie regelde het verkeer en na 10 uur keerde de rust terug. Blijkbaar wilden veel mensen het zekere voor het onzekere nemen want de hele week al staan er aan Oost- en West-Vlaamse keuringscentra lange files door de nieuwe regeling waarbij een deel van de capaciteit voorbehouden moet worden voor keuringen zonder afspraak . “We merkten dat het in de Westrand van Vlaams-Brabant ook heel druk was vanochtend”, zegt woordvoerster Sofie Vanhout van sectorfederatei GOCA Vlaanderen. “Het was de eerste dag daar zonder afspraak gekeurd werd. In die regio zakten ook heel wat mensen uit Brussel en Wallonië af voor een keuring want in die regio’s vinden alle keuringen nog op afspraak plaats. Dat zorgde dan ook voor extra drukte.”